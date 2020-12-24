Коронавирус В Украине за сутки 11 490 новых случаев заражения, почти 3 тысячи в тяжелом состоянии

2020-12-24 10:38 77

За прошедшие 24 часа в Украине диагностировали 11 490 новых случаев заражения китайским коронавирусом нового типа.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Также за сутки госпитализировали 2721 больного, летальных случаев - 223, выздоровели - 15 775 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 001 132 человека, выздоровели 631 435 пациентов, умерли - 17 395.

По статистике Worldometers, Украина занимает 8-е место среди европейских стран по количеству выявленных случаев Covid-19. На первом месте находится Россия, где уже обнаружили почти 3 млн случаев коронахвори. На втором - Франция с показателем в 2,5 млн инфицированных. На третьем месте Британия, там выявили 2,1 млн случаев Covid-19. 7-е место в этом рейтинге занимает Польша, где выявили более 1,2 млн случаев коронавирусной инфекции.

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