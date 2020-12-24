Политика Дональд Трамп помиловал Пола Манафорта, осужденного за налоговое мошенничество и заговор

2020-12-24 12:43 49

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта, отца своего зятя, застройщика Чарльза Кушнера, своего давнего доверенного лица Роджера Стоуна и еще 26 человек, сообщает NBC news.

Часть из этих людей была осуждена в рамках расследования ФБР о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Манафорт был освобожден из тюрьмы в начале этого года, чтобы отбыть оставшийся срок в домашнем заключении после того, как возникли опасения по поводу его здоровья во время пандемии. Он отбывал срок в Федеральном исправительном учреждении Лоретто в Пенсильвании.

Напомним, Манафорту в 2018 году было предъявлено обвинение, связанное с расследованием специального адвоката Роберта Мюллера. Он был признан виновным в налоговом мошенничестве и заговоре. Он должен был быть освобожден в 2024 году.

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