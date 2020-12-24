Спорт Динамо фактически избавилось от перспективного полузащитника Цитаишвили

2020-12-24 15:46 35

Киевское Динамо отправило в аренду полузащитника команды Георгия Цитаишвили.

Как сообщает официальный сайт столичного гранда, 20-летний футболист проведет вторую часть сезона в полтавской Ворскле. Арендное соглашение рассчитано на период с 1 января по 31 мая 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпион мира в составе сборной Украины U-20 отыграл 4 матча за Динамо в рамках чемпионата Украины. Всего же на его счету 24 поединка за киевлян во всех турнирах.

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Усик оценил возвращение Тайсона в бокс и высказался о возможном бое с Майком 2020-12-23 22:00 119
Рух отказался подписывать Милевского 2020-12-22 17:00 175