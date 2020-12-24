Мир У Путина не на шутку обеспокоены из-за новых санкций США

2020-12-24 18:30 105

 

Американские санкции способны максимально осложнить строительство Северного потока-2. Так в четверг, 24 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США, сообщает ТАСС.

"Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столько необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности... Конечно же, это способно осложнить, но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа", - сказал представитель Кремля.

Говоря о том, успеет ли администрация Дональда Трампа остановить проект, Песков заметил: "Мы здесь не склонны гадать на кофейной гуще".

Напомним, в середине декабря строительство Северного потока-2 было возобновлено в водах Германии после почти годичной остановки. Позже стало известно, что сухопутный отрезок СП-2 готов к вводу, но срок окончания работ в море пока неизвестен.

При этом в США считают, что Северный поток-2 никогда не запустится, если против него введут новые санкции.

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