Коронавирус Франция одобрила вакцину Pfizer-BioNTech - массовая вакцинация начнется 27 декабря

2020-12-25 20:34 35

Верховный орган здравоохранения Франции дал разрешение на использование в стране вакцины производства компаний Pfizer-BioNTech. Эксперты заявили, что препарат безопасен и эффективен против коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал BFMTV, министр здравоохранения Франции Оливье Веран пообещал, что первые дозы препарата поступят во Францию 26 декабря. А массовая вакцинация граждан  начнется с воскресенья, 27 декабря.

Получить прививку смогут граждане старше 16 лет. Прежде всего прививаться будут пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также персонал этих заведений. Предполагается, что на данном этапе будут вакцинированы около миллиона граждан страны.

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Зеленский назвал точные сроки и условия поставки вакцины от коронавируса в Украину 2020-12-25 14:12 378
В Украине 11 035 новых случаев Covid-19 за сутки - в каких областях сегодня опасно 2020-12-25 13:10 546