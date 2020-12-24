Коронавирус В Украине увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ

2020-12-24 21:30 98

 

В Украине за минувшую неделю зарегистрировали 171 996 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

 Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день показатель заболеваемости на сезонные болезни больше на 9,8% чем в прошлом году в аналогичный период.

В течение отчетной недели (14-20 декабря) ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тысяч населения.

Больше всего болеет гриппом сейчас в Херсонской области, в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской и Черкасской областях.

Кроме того против гриппа вакцинировались 14 464 человека, а с начала эпидемического сезона вакцинацию против гриппа сделали 165 667 украинцев.

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У 15% привитых вакциной Спутник V есть побочные эффекты 2020-12-24 20:00 84
В Минздраве заявили, что никто переносить локдаун не будет 2020-12-24 19:30 112