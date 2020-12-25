Коронавирус Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от китайского коронавируса

2020-12-25 09:39 98

Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от коронавируса, сообщил в интервью телеканалу Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, конкретной информацией владеет министерство здравоохранения. Сейчас МИД помогает этому ведомству установить контакты с представителями компании-изготовителя.

Глава МИД также заявил, что сегодня есть три варианта получения вакцины против коронавируса.

Первый вариант - программа COVAX.

"Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба.

Второй вариант - попросить у стран, которые закупили значительно больше вакцин, чем им необходимо, продать или передать ее излишек.

Третий способ - переговоры с компанией-производителем и правительством той страны, где она находится.

"Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - отметил Кулеба.

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