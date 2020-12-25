Коронавирус Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от китайского коронавируса

2020-12-25 09:39 98

Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от коронавируса, сообщил в интервью телеканалу Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, конкретной информацией владеет министерство здравоохранения. Сейчас МИД помогает этому ведомству установить контакты с представителями компании-изготовителя.

Глава МИД также заявил, что сегодня есть три варианта получения вакцины против коронавируса.

Первый вариант - программа COVAX.

"Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба.

Второй вариант - попросить у стран, которые закупили значительно больше вакцин, чем им необходимо, продать или передать ее излишек.

Третий способ - переговоры с компанией-производителем и правительством той страны, где она находится.

"Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - отметил Кулеба.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Раде решили потратить на вакцинацию от коронавируса в десять раз меньше, чем предлагал МОЗ

2020-12-25 11:12 42

В США снова зафиксирована острая аллергическая реакция на вакцину от COVID-19

2020-12-24 12:14 154

Клетки иммунной памяти: Австралийские ученые нашли способ защиты от повторного заражения коронавирусом

2020-12-24 08:10 98

Ученые рассказали, может ли COVID-вакцина изменить ДНК человека

2020-12-23 16:30 105

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Раде решили потратить на вакцинацию от коронавируса в десять раз меньше, чем предлагал МОЗ

2020-12-25 11:12 42

Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от китайского коронавируса

2020-12-25 09:39 98

Степанов пояснил, почему ресторанам разрешили работать всю ночь в Новый год

2020-12-24 22:00 119

В Украине увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ

2020-12-24 21:30 133
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Раде решили потратить на вакцинацию от коронавируса в десять раз меньше, чем предлагал МОЗ 2020-12-25 11:12 42
Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от китайского коронавируса 2020-12-25 09:39 98
Степанов пояснил, почему ресторанам разрешили работать всю ночь в Новый год 2020-12-24 22:00 119
В Украине увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ 2020-12-24 21:30 133