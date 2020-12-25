Спорт Мирча Луческу уверен, что Динамо в этом сезоне показало впечатляющий результат

2020-12-25 13:45 77

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу подвел итоги года, признавшись, что вполне доволен как своим результатом, так и успехами своего нового клуба.

"Очень хороший год, если бы не пандемия. Я вернулся в футбол, это было необычное чувство. Мало кто заметил, что я в своем возрасте вернулся с большим энтузиазмом, желанием показать свои знания. Возвращение было впечатляющим для меня, потому что результат получился хорошим".

Также мистер Луческу отметил успехи сына - Рэзвана, который в 2020-м году выиграл чемпионат Саудовской Аравии и Кубок короля в этой стране.

"Удачный год благодаря успеху сына – Рэзвана. Когда я не тренировал, я страдал от того, что не могу выйти на поле. Я восполнил это успехами и трофеями сына. Думаю, без него у меня было бы много эмоциональных проблем. Я закончил с ним этот период, а с августа дела пошли лучше", - цитирует Луческу AS.ro.

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