Спорт Леоненко о переходе Милевского в "Минай": будет мучиться

2020-12-26 14:30 70

 

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко не верит в успешное возвращение Артем Милевского в украинскую Премьер-лигу.

Комментируя переход 35-летнего нападающего в "Минай", эксперт программы "Великий футбол" отметил, что надеется ошибиться в своем прогнозе.

"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры: будет мучиться, как и весь "Минай". Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться. Сколько он забьет голов? Думаю, он сам не знает. Важнее, сколько голевых передач отдаст", – написал Леоненко в социальной сети Instagram, отвечая на вопросы болельщиков.

Напомним, Милевский подписал контракт на полтора года с новичком Премьер-лиги.

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Милевский возвращается: форвард рассказал, на что рассчитывает в ужгородском Минае 2020-12-25 10:14 189
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