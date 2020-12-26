Коронавирус В Украине за сутки подтвердили 7709 новых случаев коронавируса

2020-12-26 11:30 49

За минувшие сутки было выявлено менее восьми тысяч новых случаев заражения, при том, что днем ранее их было более 11 тысяч. Впрочем, такое снижение характерно для статистики выходных дней.

В Украине суточный прирост случаев коронавируса за минувшие сутки сократился до 7,7 тыс. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 декабря 2020 года. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников", - сообщил Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2888 человек;

летальных случаев - 121;

выздоровели - 5145 человек;

проведено тестирований за сутки - 31 482 (в том числе методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6861).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 019 876 человек;

выздоровели - 651 917 человек;

летальных случаев - 17 702;

проведения ПЦР-тестов - 5 453 446.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях", - сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 106 486 случаев;

Винницкая область — 21 858 случаев;

Волынская область — 32 300 случаев;

Днепропетровская область — 56 356 случаев;

Донецкая область — 34 586 случаев;

Житомирская область — 38 219 случаев;

Закарпатская область — 27 754 случая;

Запорожская область — 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 725 случаев;

Киевская область — 56942 случаи;

Кировоградская область — 8205 случаев;

Луганская область — 9906 случаев;

Львовская область — 59 551 случай;

Николаевская область — 29 117 случаев;

Одесская область — 68 447 случаев;

Полтавская область — 34 341 случай;

Ровенская область — 40 195 случаев;

Сумская область — 39 848 случаев;

Тернопольская область — 33 328 случаев;

Харьковская область — 67 655 случаев;

Херсонская область — 16 917 случаев;

Хмельницкая область — 38333 случаи;

Черкасская область — 37 321 случай;

Черновицкая область — 39293 случаи;

Черниговская область — 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне сообщалось, что за сутки от коронавируса излечились на 4300 человек больше, чем заболели.

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