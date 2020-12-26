Коронавирус В Украине начались "карантинные" выплаты: как оформить помощь и что нужно знать

2020-12-26 12:30 112

 

Во вторник, 22 декабря, Пенсионный фонд профинансировал 280,3 тысячи предпринимателей, выплатив им материальную помощь в связи с карантином.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

ПФУ выделил 2 242,8 млн гривен для компенсации за карантин в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 № 1233.

Можно ли еще получить помощь

Все, кто не успели подать заявки на получение компенсации за вынужденный карантин 22 декабря, могут это сделать позже. Тогда получат выплату в начале 2021 года.

Когда и кому можно оформить заявку

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период ужесточенного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как получить пособие

Выплаты можно получить через приложение diia.gov.ua. Но для этого потребуется квалифицированная электронная подпись. Войти в приложение надо с помощью подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите"Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам";

Портал проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда на соответствие условиям получения помощи;

Подтвердите свое текущее место работы;

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет;

Проверьте и отправьте заполненное заявление;

Ожидайте уведомления о начислении выплаты до 31 декабря.

Как получить выплату через приложение

В "Дію" необходимо войти с помощью "Приват24", Monobank или BankID НБУ, а дальше в разделе "Услуги" выбрать "Одноразовое пособие".

Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда.

Далее введите номер своего гривневого счета в формате IBAN и ожидайте уведомления о разработке заявления.

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В Украине начались "карантинные" выплаты: как оформить помощь и что нужно знать 2020-12-26 12:30 112
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