Коронавирус Как получить вакцину от Covid-19 вне очереди: Украина придумала "лайфхак"

2020-12-27 14:00 392

Украина предложит компаниям-производителям Pfizer / BioNTech и AstraZeneca услуги перевозки самолетом Ан-225 "Мрия" вакцин от коронавируса. В обмен власти хотят ускорить процесс получения лекарств.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - сказал нардеп.

В рамках международной программы COVAX первые дозы Украина должна получить в феврале-марте 2021 года. Речь идет о 8 млн доз, рассчитаных на 4 млн человек.

"Усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", — сказал Радуцкий.

Первыми вакцину должны получить медики, учителя, правоохранители и пожилые люди. В аптеках она может появиться не раньше осени.

Напомним, министерство здравоохранения Украины утвердило дорожную карту о проведении в стране вакцинации от коронавируса на 2021-2022 годы, которая состоит из 5 этапов.

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