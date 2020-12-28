Мир Журналистку на 4 года отправили в тюрьму за репортаж о коронавирусе в Китае

2020-12-28 15:46 77

За освещение вспышки коронавируса нового типа в китайском Ухане журналистку Чжан Чжань приговорили к четырем годам тюрьмы .

Как сообщает AFP, почти год назад она вела прямую трансляцию из города во время эпидемии тогда еще "неизвестной вирусной пневмонии".

Официально ее осудили за нарушение общественного порядка и создание проблемных ситуаций. Ее задержали после того, как фрагменты трансляций с рассказом о вирусе разошлись по социальным сетям.

Как сообщается, 37-летняя Чжань начала голодовку в июне в знак протеста и с тех пор ее насильно кормят через трубку в заключении. На судебном заседании, где зачитывали приговор, присутствовала мать обвиняемой. Она опасается, что дочь может умереть в тюрьме, так как журналистка обещала продолжить голодовку в случае жесткого приговора.

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Трамп подписал бюджет-2021 и сумел избежать частичной приостановки работы правительства 2020-12-28 14:45 70
Вступили в силу новые правила въезда на территорию Польши - что разрешено и запрещено с 28 декабря 2020-12-28 12:15 105
В Крыму треснула 55-метровая копия Керченского моста 2020-12-27 14:30 259