Коронавирус Медик рассказала, почему снижается заболеваемость коронавирусом в Украине

2020-12-28 20:30 287

 

В Украине снижается заболеваемость коронавирусом, так как COVID-19 переболело около 30% населения.

Об этом сообщила эксперт по медицинским вопросам Валентина Маркевич.

«У нас снизилось количество тестирований. Поэтому выявляемость заболеваемости меньше. Хотя в Минздраве говорят об увеличении количества экспресс- тестов до 50 тысяч за прошлую неделю, якобы они таким образом, компенсируют стандартное ПЦР –тестирование. Кроме того, заболевание коронавирусом в Украине снижается, так как им уже переболело около 30% населения»,- сказала В. Маркевич.

По ее словам, большинство переболевших граждан даже об этом не подозревали, поэтому не попали в списки коронавирусных больных.

«Две недели выходного дня тоже повлияли на снижение заболеваемости. Однако, после новогодних праздников мы увидим рост заболеваемости коронавирусом, но данная тенденция не приведет к всплеску заболеваемости»,- резюмировала В. Маркевич.

Напомним, Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить усиленный локдаун января.

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