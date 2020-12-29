Политика Конституционный Суд отреагировал на отстранение главы КСУ Александра Тупицкого

2020-12-29 10:41 77

В КСУ заявили, что отстранение главы суда Александра Тупицкого от должности судьи противоречит Основному закону страны.

"Решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, председателя и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 1491 Конституции Украины", - сообщает пресс-служба Конституционного суда.

С учетом информации, которую распространил ряд СМИ со ссылкой на официальное сообщение Офиса Генерального прокурора, о направлении президенту Украины ходатайства об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на срок в два месяца, в КСУ сообщили следующее.

Согласно части первой статьи 1491 Конституции Украины полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:

1) истечения срока его полномочий;

2) достижения им семидесяти лет;

3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

6) смерти судьи Конституционного Суда Украины.

Согласно части второй статьи 1491 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи Конституционного Суда Украины по должности являются:

1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

2) нарушения им требований относительно несовместимости;

3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;

4) подачи им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

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