Коронавирус Передоз вакциной: немецкие медики случайно приняли пятикратную дозу препарата от коронавируса

2020-12-30 08:10 42

В Германии восемь сотрудников дома престарелых получили дозу вакцины, которая в пять раз превышала необходимую. Известно, что медики получили препарат в ходе кампании массовой вакцинации от коронавируса BioNTech-Pfizer.

Как сообщает Reuters, передозировку вакцины получили семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет. Все они работали в доме престарелых, что расположен в городе Штральзунд на северо-востоке Германии.

У четырех медиков после вакцинации появились легкие симптомы гриппа, после чего они были госпитализированы для дальнейшего наблюдения. Пока у людей, получивших пятикратную дозу вакцины, не наблюдается серьезных побочных эффектов.

"Я глубоко сочувствую из-за того, что произошло. Этот индивидуальный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не будут иметь серьезных побочных эффектов", - сказал районный руководитель Стефан Керт.

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