Политика В Слуге народа раскрыли карты - успехи и провалы монобольшинства Верховной Рады за год работы

2020-12-29 13:16 91

Глава фракции президентской политсилы Слуга народа Давид Арахамия считает достижениями Рады в 2020 году открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации.  

"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%", – рассказал Арахамия агентству Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, политик назвал провалы в работе парламента.

"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить", – сказал он.

Нардеп считает, что данные вопросы начнут реализовывать уже в начале следующего года.

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