Спорт Динамовец Виктор Цыганков по итогам года признан лучшим футболистом Украины

2020-12-30 14:12 42

В украинском издании "Команда №1" опубликовали результаты голосования за звание лучшего футболиста Украины 2020 года.

В голосовании принимали участие по 15 игроков и главные тренеры из всех команд Премьер-лиги. Каждый респондент называл тройку лучших. За первое место начислялось 3 очка, за второе - 2 и за третье - 3 балла. В итоге впервые в своей карьере первое место занял Виктор Цыганков из столичного "Динамо".

Киевский полузащитник набрал 197 баллов, опередив прошлогоднего триумфатора Тайсона из "Шахтера". На третье место игроки и тренеры УПЛ поставили форварда "Олимпика" Шахаба.

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