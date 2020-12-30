Спорт Динамовец Виктор Цыганков по итогам года признан лучшим футболистом Украины

2020-12-30 14:12 42

В украинском издании "Команда №1" опубликовали результаты голосования за звание лучшего футболиста Украины 2020 года.

В голосовании принимали участие по 15 игроков и главные тренеры из всех команд Премьер-лиги. Каждый респондент называл тройку лучших. За первое место начислялось 3 очка, за второе - 2 и за третье - 3 балла. В итоге впервые в своей карьере первое место занял Виктор Цыганков из столичного  "Динамо".

Киевский полузащитник набрал 197 баллов, опередив прошлогоднего триумфатора Тайсона из "Шахтера". На третье место игроки и тренеры УПЛ поставили форварда "Олимпика" Шахаба.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мир

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Тайсон снова заявил о переговорах его менеджеров и юристов с Интером

2020-12-24 08:39 140

Усик оценил возвращение Тайсона в бокс и высказался о возможном бое с Майком

2020-12-23 22:00 175

"Потому что могу!" - в сентябре 54-летний Майк Тайсон проведет первый за 15 лет бой

2020-07-24 20:31 5305

Стало известно имя соперника 53-летнего Тайсона в его первом бою после возвращения

2020-05-18 20:30 4388

Еще новости в разделе "Спорт"

Динамовец Виктор Цыганков по итогам года признан лучшим футболистом Украины

2020-12-30 14:12 42

Усик и Ломаченко потеряли несколько позиций в американском рейтинге BWAA

2020-12-29 14:12 84

"Динамо" – в списке. UEFA назвал 30 лучших футбольных клубов в истории еврокубков

2020-12-27 15:00 154

Леоненко о переходе Милевского в "Минай": будет мучиться

2020-12-26 14:30 210
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Динамовец Виктор Цыганков по итогам года признан лучшим футболистом Украины 2020-12-30 14:12 42
Усик и Ломаченко потеряли несколько позиций в американском рейтинге BWAA 2020-12-29 14:12 84
"Динамо" – в списке. UEFA назвал 30 лучших футбольных клубов в истории еврокубков 2020-12-27 15:00 154
Леоненко о переходе Милевского в "Минай": будет мучиться 2020-12-26 14:30 210