Коронавирус Стало известно, сколько доз вакцины от коронавируса Украина получит в рамках COVAX

2020-12-29 13:44 119

Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, заявляет министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины ... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Согласно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал чиновникв эфире телеканала Дом.

Кроме этого, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться. Напомним, по плану вакцинации в первую очередь должны быть привиты медики и лица из групп риска.

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