Коронавирус Стало известно, сколько доз вакцины от коронавируса Украина получит в рамках COVAX

2020-12-29 13:44 119

Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, заявляет министр Кабинета министров Олег Немчинов. 

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины ... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Согласно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал чиновникв эфире телеканала Дом.

Кроме этого, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться. Напомним, по плану вакцинации в первую очередь должны быть привиты медики и лица из групп риска.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Вступил в силу закон о сокращении сроков испытания и регистрации вакцин от Covid-19

2020-12-29 14:45 70

Экс-главу Минздрава Украины вышвырнули из такси за лекцию о вирусах

2020-12-29 12:15 238

Медик рассказала, почему снижается заболеваемость коронавирусом в Украине

2020-12-28 20:30 2695

Украинцев в Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

2020-12-28 17:00 224

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Половина не учтена. Смертность от COVID в Украине

2020-12-29 16:30 77

Стало известно, сколько доз вакцины от коронавируса Украина получит в рамках COVAX

2020-12-29 13:44 119

В Киеве за сутки почти тысяча новых случая заражения коронавирусом нового типа

2020-12-29 11:42 105

В Украине почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по регионам

2020-12-29 10:15 140
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Половина не учтена. Смертность от COVID в Украине 2020-12-29 16:30 77
Стало известно, сколько доз вакцины от коронавируса Украина получит в рамках COVAX 2020-12-29 13:44 119
В Киеве за сутки почти тысяча новых случая заражения коронавирусом нового типа 2020-12-29 11:42 105
В Украине почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по регионам 2020-12-29 10:15 140