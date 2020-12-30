Мир В Испании всех отказавшихся от вакцинации внесут в единый реестр

2020-12-30 13:16 84

Испания создаст реестр людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса. Эти данные будут переданы другим странам-членам Евросоюза.

Как сообщает BBC со ссылкой на министра здравоохранения страны Сальвадора Иллу, список не будет доступен для общественности и работодателей.

Министр отметил, что лучший способ победить вирус – это "вакцинировать всех нас – чем больше, тем лучше". Вместе с тем вакцинация не будет обязательной.

Согласно недавнему опросу, количество граждан Испании, которые заявили, что не будут принимать вакцину, упало до 28% с 47% в ноябре.

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