Мир В Финляндии создали кольцо, которое выявляет основные симптомы гриппа и COVID-19

2021-01-01 13:10 35

Финский стартап Oura закончил тестирование умного кольца, которое нацелено на выявление основных симптомов гриппа и COVID-19.

Как сообщает UC San Diego, кольцо регистрирует температуру, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также уровень активности человека.

"Первые результаты тестирования кольца показали, что лихорадка - главный симптом инфекции - у всех начинается по-разному, поэтому достаточно часто на ранних стадиях болезни человек даже не осознает, что заразен для окружающих”, - говорится в статье.

Изучая изменения температуры и сравнивая ее с частотой сердечных сокращений, изменением сердечного ритма и дыханием, ученые определили, что у некоторых людей при инфицировании учащается пульс, а у других повышается температура.

“Непрерывный мониторинг показателей, напротив, отслеживает состояние здоровья конкретного человека и в случае характерных именно для него изменений сообщит пользователю о признаках недомогания. Если специальная программа будет непрерывно анализировать их все, то диагностировать лихорадку на ранней стадии будет намного проще”, - считают авторы идеи.

Всего в их исследовании примут участие 65 тысяч добровольцев. Такой объем данных позволит разработать алгоритм, который будет предсказывать появление основных симптомов гриппа и COVID-19 - лихорадки, кашля и усталости, уверены ученые.

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