Коронавирус В Минздраве рассказали, придется ли украинцам платить за вакцину от коронавируса

2020-12-31 17:30 84

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцы будут бесплатно получать все вакцины против коронавируса, количество выявленных случаев болезни в Украине снова начало расти.

Такую информацию он озвучил на ежедневном брифинге в четверг, 31 декабря.

По его словам, препарат китайской компании "Синовак", о поставках которого стало известно накануне, не единственная вакцина, которую будут закупать за государственные средства.

"Все вакцины, все без исключения, которые покупаются за государственные средства, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев. Это стратегия Министерства здравоохранения, утвержденная президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам для всех без исключения граждан Украины" , - подчеркнул Степанов.

Также Степанов добавил, что сейчас Минздрав завершает финальную стадию подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.

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