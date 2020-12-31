Мир Умер знаменитый французский актер, сыгравший в "Анжелике"

2020-12-31 18:30 63

 

В последний день 2020 года мировой кинематограф понес еще одну потерю - в четверг, 31 декабря, скончался знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн. Он ушел из жизни на 94-м году жизни.

Об этом сообщает французское издание Le Point.

Французский актер и режиссер Робер Оссейн известный своими ролями "Смерть убийцы", "Вампир из Дюссельдорфа", "Точка падения". В 1967 он снял картину "Я убил Распутина".

Но наибольший успех Оссейн получил в роли графа Жоффрея де Пейрака в экранизациях пяти романов Анн и Серж Голон об Анжелике, где его партнершей стала французская актриса Мишель Мерсье.

Оссейн возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе, а после того в Париже во Дворце спорта ставил эпопеи с огромными массовками: "Дантон и Робеспьер", "Человек по имени Иисус", "Собор Парижской Богоматери" (по Виктору Гюго), "Анжелика" (по Анн и Серж Голон). Он также поставил для Жана-Поля Бельмондо "Кина" Сартра и "Сирано де Бержерака".

 В 1982 году осуществил экранизацию романа Виктора Гюго "Отверженные".
 
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