Коронавирус Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину Sinovac Biotech

2020-12-31 17:00 70

 

Степанов пообещал, что все вакцины, которые закупаются за госсредства, будут бесплатными для всех граждан Украины.

 Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech, о подписании договора с которой стало известно накануне, на протяжении 30 дней после регистрации. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в четверг, 31 декабря.

По его словам, благодаря поставке вакцины от компании Sinovac Biotech Украина сможет получить 1,913 млн доз вакцины от COVID-19. Так, во время первой поставки в Украину прибудет 700 тысяч доз.

"Их (700 тысяч доз - ред.) мы получим на протяжении 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах (США, Великобритания, ЕС, Бразилия и др.)", - сказал Степанов.

Он также уточнил, что Sinovac Biotech должна 7 января обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии.

"Предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%. Переговоры с производителем длились с сентября 2020 года. Договор подписан украинским фармпредприятием "Лекхим", - сказал Степанов.

Кроме того, он пообещал украинцам, что все вакцины, которые будут закуплены за государственные средства, будут бесплатными для всех граждан Украины.

Также глава Минздрава добавил, что ведомство находится на финальной стадии подписания договоров с другими компаниями-производителями вакцин, а также намерено увеличить количество вакцин, которые поставят в Украину в рамках инициативы COVAX.

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