Коронавирус В Украине может быть несколько локдаунов в 2021 году: инфекционист назвал причины

2021-01-03 15:00 49

Январский локдаун могут продлить после 24 января, поскольку три недели недостаточно для борьбы с коронавирусом, который не сбавляет обороты в Украине.

Об этом предупредил инфекционист Вадим Аристов в комментарии Главреду.

Эксперт предположил, что локдаун в январе, вероятно, продлят, и привел в пример, что в мире 4 недели карантина хватало лишь для стабилизации ситуации, а для снижения уровня заражаемости населения необходимо 6 недель.

"Кроме того, есть проблема с тестированием и статистикой в регионах - заболеваемость снижается, а темпы госпитализации растут. То есть, скорее всего, есть значительное движение эпидемии, которого мы не видим в цифрах заболеваемости. Именно поэтому возможен серьезный разгон эпидемии уже в конце первой недели января, из-за чего и могут ввести локдаун. У нас уничтожена санэпидемслужба, у нас нечем бороться с эпидемией, и потому мы обречены время от времени идти на такие меры", - предупредил Аристов, общаясь с журналистами.

Инфекционист предупредил, что в 2021 году возможно несколько локдаунов, поскольку в феврале-марте ожидается новая вспышка коронавируса.

"Сначала в январе, после чего в феврале-марте снова будет разгон эпидемии и уже в марте - следующий. Далее после этого будет теплое время года, когда распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, снова будут обсуждать очередной локдаун", - подчеркнул Аристов и добавил, что массовая вакцинация населения пока никак не повлияет на ситуацию с зараженными в Украине.

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