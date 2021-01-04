Политика Спикером Конгресса США в четвертый раз избрана 80-летняя демократка Нэнси Пелоси

2021-01-04 11:42 42

80-летняя демократка Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей нового созыва Конгресса США. 

Как сообщает FoxNews,  конгрессмен одержала победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти - политик получила 216 голосов против 209 у ее оппонента.

Интересно, что она занимает упомянутую должность уже в четвертый раз. Она была спикером Конгресса предыдущего созыва, также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы).

Новый состав Конгресса США уже приступил к работе, демократическая партия сохранила контроль над Палатой представителей - у политсилы 222 голоса против 211 у республиканцев.

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Политика

Спикером Конгресса США в четвертый раз избрана 80-летняя демократка Нэнси Пелоси 2021-01-04 11:42 42
Еще не вступивший в должность Джо Байден уже стал человеком года по версии Time 2021-01-01 14:46 112
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