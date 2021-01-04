Спорт Интер агрессивно торгуется за Тайсона - игроку предлагают снизить запросы по зарплате

2021-01-04 12:43 42

Интер не теряет надежды подписать контракт с игроком донецкого Шахтера Тайсоном, однако договориться о сумме отступных и зарплате игрока никак не удается. По информации источников, бразилец получает в Шахтере 250 тысяч евро, но такая сумма не устраивает Интернасьонал.

Как сообщает Gauchazh, руководство клуба провело переговоры с агентом игрока Альсьоне Дорнеллес. Во время беседы менеджеры Интернасьонала обозначили, что Тайсон должен пойти на снижение зарплаты, чтобы снова выступать за их клуб.

Напомним, контракт Тайсона с "горняками" истекает летом 2021 года. Шахтер уже выразил готовность отпустить Тайсона в бразильский Интернасиональ, сообщает Gauchazh. Однако озвученную донетчанами сумму отступных, в Интере посчитали завышенной. В связи с этим подписание контракта с Тайсоном отложили до лета, когда он станет свободным агентом.

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