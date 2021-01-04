"Сумма будет расти каждый день": украинцев обложили новыми налогами с 2021 года, кому придется заплатить

В 2021 году украинцев ждут новые налоги, которые придется заплатить многим
Речь идет о налоге на транспортное средство, которым не более пяти лет, а их стоимость составляет не менее 375 минимальных зарплат. На сегодня это 2,25 млн гривен.
Такие требования озвучены в статье 267 Налогового кодекса Украины, сообщает Аuto-portal.
При этом стоимость авто оценивается Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Сейчас в Украине всего 213 таких автомобилей.
Налогоплательщику уведомления об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты направляются соответствующим органом.
Если же владелец такого авто не заплатит налог в течение 60 дней, сумма взыскания будет расти каждый день. Если заплатить в первые 90 дней, то сумма штрафа возрастает на 10%, после 90 дней - на 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.
Также ранее сообщалось, что кодекс об административных правонарушениях дает полиции право штрафовать автовладельцев на 8500 грн в двух случаях:
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире