Спорт "Сумма будет расти каждый день": украинцев обложили новыми налогами с 2021 года, кому придется заплатить

2021-01-04 19:00 728

В 2021 году украинцев ждут новые налоги, которые придется заплатить многим

Речь идет о налоге на транспортное средство, которым не более пяти лет, а их стоимость составляет не менее 375 минимальных зарплат. На сегодня это 2,25 млн гривен.

Такие требования озвучены в статье 267 Налогового кодекса Украины, сообщает Аuto-portal.

При этом стоимость авто оценивается Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Сейчас в Украине всего 213 таких автомобилей.

Налогоплательщику уведомления об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты направляются соответствующим органом.

Если же владелец такого авто не заплатит налог в течение 60 дней, сумма взыскания будет расти каждый день. Если заплатить в первые 90 дней, то сумма штрафа возрастает на 10%, после 90 дней - на 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Также ранее сообщалось, что кодекс об административных правонарушениях дает полиции право штрафовать автовладельцев на 8500 грн в двух случаях:

за управление авто на еврономерах, которое своевременно не покинуло пределы Украины;

если автомобиль на еврономерах ввез в Украину один человек, а управляет им другой.

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