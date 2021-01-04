Коронавирус Глава Минздрава Степанов сообщил Зеленскому, что Украину вскоре ждет рост заболеваемости Covid-19

2021-01-04 20:00 140

За последние недели в Украине заметно снизилось число больных коронавирусом, а также растет количество выздоровевших.

Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании, передает Офис президента.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, на данный момент госпитализированы 22 802 человека, а пять недель назад таких было в среднем 28-29 тыс.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине наблюдается снижение случаев пневмонии. За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября – почти 39 тыс. В то же время глава Минздрава считает, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

В свою очередь, президент поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости коронавирусом после Нового года.

По словам чиновников, сейчас в Украине есть 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране на сегодня есть почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Также Шмыгаль доложил о ходе выплат пособий в размере 8 тыс. грн бизнесу и наемным работникам в связи с усилением карантинных ограничений.

"По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тысяч гривен было подано 480 тысяч заявлений. И могу сказать, что почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тысячам заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 миллиарда гривен. Пока средства не перечислены преимущественно тем получателям, которые подались на получение помощи в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат надлежащую им помощь в течение первой половины января", – подчеркнул он.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что определенное количество компаний боится налоговых проверок после получения материальной помощи.

Зеленский предложил использовать эту ситуацию для улучшения отношений между государством и бизнесом.

"Предлагаю руководству Министерства финансов и Государственной налоговой службы подумать над тем, как сделать подход к компаниям, которые зарегистрировались на получение пособия, максимально публичным и лояльным. Они должны знать, что государство поддерживает Прозрачный бизнес", - сказал он.

За ноябрь-декабрь выплачено пособие на общую сумму 443 864 000 гривен для 90 475 семей физических лиц – предпринимателей, имеющих детей до 10 лет.

Кроме того, Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет Министров примет постановление, которое ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

Также глава страны поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц.

Государство продолжает переговоры о поставках в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко проинформировал, что за нарушение масочного режима в течение новогодних празднований правоохранители составили 6500 протоколов.

Напомним, ранее Степанов назвал причину стремительного падения числа новых случаев коронавируса в Украине. По его словам, это связано с новогодними праздниками.

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