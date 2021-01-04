Коронавирус В Португалии врач умерла после прививки вакциной Pfizer

2021-01-04 21:30 112

Соня Асеведо работала в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину.

В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.

Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.

Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.

"Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", – сказал он.

Для выяснения причин смерти Сони Асеведо будет проведено вскрытие тела.

На прошлой неделе в Швейцарии умер пожилой мужчина после прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Он проживал в доме престарелых. Власти заявляли, что пока нет доказательство того, что смерть связана с вакцинацией.

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