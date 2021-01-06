Экономика Не жить в кредит не получилось - госдолг Украины вырос на 116,4 миллиардов

2021-01-06 14:12 154

Как сообщили в Минфине, за год госдолг Украины вырос на 116,4 млрд гривен. Так, заимствования в общий фонд госбюджета составили 621,5 млрд грн (93,8% от запланированных), а платежи по погашению госдолга - 385,5 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 119,6 млрд грн (88% плана). Заимствования на 116,4 млрд грн превысили погашение и обслуживание (505,1 млрд грн).

Всего государственные внутренние заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн (94,6% от плана), в том числе:

от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 382,4 млрд грн, в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 130,8 млрд грн (3,9 млрд долларов и 0,8 млрд евро);

осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 6,8 млрд грн с дальнейшим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций АО Укрэксимбанк.

Из внешних источников в 2020 году получено 232,3 млрд грн (92,4% от плана), в том числе:

33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) путем размещения 10-летних евробондов в евро под 4,375% годовых;

8,2 млрд грн (291,0 млн долларов) получения средств займов МБРР в рамках проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", "Улучшение охраны здоровья на службе у людей" и "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19 в рамках Проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения";

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получение кредита МВФ в рамках программы Stand-by-2020;

15,0 млрд грн (500 млн евро) поступления средств займа в рамках макрофинансовой помощи ЕС;

55,4 млрд грн (2,0 млрд долларов) путем размещения 12-летних евробондов в долларов под 7,253% годовых, в т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд долларов) для осуществления сделки с государственным долгом по досрочному погашению/выкупу облигаций внешних государственных займов 2015 года;

9,0 млрд грн (328,8 млн долларов) путем частного размещения дополнительного выпуска еврооблигаций 2015 года второй серии с целью осуществления сделки с государственными дерривативами;

8,3 млрд грн (250,0 млн евро) путем привлечения кредитных средств от Cargill Financial Services International, Inc

16,7 млрд грн (0,6 млрд долларов) путем доразмещения 12-летних ОВГЗ 2020 года под 7,253% годовых;

9,6 млрд грн (340,7 млн долларов) путем привлечения кредитных средств от Deutsche Bank AG London.

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