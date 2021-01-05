Коронавирус Степанов уточнил, чем можно торговать во время локдауна

2021-01-05 19:00 133

В Минздраве озвучили список товаров, которыми можно будет торговать во время локдауна

В Минздраве уточнили список товаров, которыми будет разрешено торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава перечислил список товаров, которыми можно будет торговать с 0:00 8 января до 0:00 25 января.

"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами для защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов", - подчеркнул он.

Также по его словам, сегодня на заседании Кабмина обсудят вопрос относительно бытовой химии и сделают уточнение относительно торговли данной группой товаров.

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