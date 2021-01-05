Коронавирус Ученые выяснили, насколько быстро может начать действовать вакцина против COVID-19

2021-01-05 20:30 70

Вакцина против коронавируса на основе мРНК, недавно одобренная регулирующими органами США, может обеспечить защиту от инфекции в течение двух недель после введения первой дозы.

Речь идет о препарате от американской компании Moderna. Об этом свидетельствуют результатам клинического испытания, в котором приняли участие более 30 000 добровольцев, передает журнал Nature.

Отмечается, что 18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование этой вакцины, произведенной в Кембридже (штат Массачусетс).

Вскоре после этого Линдси Баден из Бригама и женской больницы в Бостоне (Массачусетс), Хана Эль Сахли из медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас), и их коллеги опубликовали результаты испытания препарата на тысячах добровольцев. Половина из 30 000 получила две дозы плацебо, а другая – столько же доз Moderna с интервалом в 28 дней.

По словам авторов исследования, вакцина оказалась на 94% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19, и предварительный анализ показывает, что всего одна ее доза также может обеспечить некоторую защиту от бессимптомного заболевания. Хотя 30 участников испытания, у которых развился тяжелый COVID-19, находились в группе плацебо.

Подчеркивается, что около половины добровольцев, получивших вакцину, после второй дозы испытали головные боли. Это, говорят ученые, нормальная реакция на препарат, а серьезных побочных эффектов от него не было обнаружено.

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