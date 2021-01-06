Мир В Норвегии зафиксированы первые случаи смерти после вакцинации от коронавирусом

2021-01-06 14:45 84

В Норвегии умерли два человека, ранее вакцинированные от коронавируса Pfizer/BioNTech. Жители домов престарелых умерли через два дня после прививки. 

"5 января мы получили два сообщения о смерти, произошедшей через несколько дней после вакцинации. Жители избранных домов для пожилых людей получили вакцину Comirnaty (BioNTech/Pfizer)", - сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.

Сейчас вакцинацию проходит самый уязвимый слой населения, люди, у которых есть серьезные заболевания. Медики изучают, есть ли связь между смертью пациентов и вакциной от коронавируса.

"Вероятно, будут смертельные случаи. Сейчас мы должны оценить, вакцина стала причиной смерти или это совпадение, что это происходит так скоро после вакцинации", - говорит медицинский директор Стейнар Мадсен.

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В клинике Лос-Анджелеса медикам не удалось спасти девушку Бонда 2021-01-06 11:42 133
Израиль одобрил применение вакцины американской компании Moderna 2021-01-05 12:41 91