Мир К массовой вакцинации населения от коронавируса приступили уже более 30 стран мира

2021-01-06 15:14 56

Вакцинацию населения от коронавируса начали более 30, сообщается на сайте Всемирной организации здравохранения.

Ранее ВОЗ опубликовала свой первый рейтинг применения вакцин от COVID-19. Лидирует в этом списке Израиль с показателем 15,83 доз на 100 человек населения.

"И вчера было также приятно видеть начало внедрения вакцины AstraZeneca в первой стране. Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный этому вирусу, более 30 стран начали вакцинацию своих групп высокого риска различными вакцинами против COVID-19", - говорится в сообщении.

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