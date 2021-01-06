Зеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду ковид-вакцины в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам "немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса".
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой.
У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.
За контрабанду и контрафакт должно быть наказание".
Что было раньше: Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.
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