Коронавирус Зеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду ковид-вакцины в Украину

2021-01-06 20:30 56

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам "немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой.

У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.

За контрабанду и контрафакт должно быть наказание".

Что было раньше: Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

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