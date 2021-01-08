Мир Как тебе такое, Джефф Безос? Илон Маск стал самым богатым человеком мира

2021-01-08 10:41 63

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обойдя владельца Amazon Джеффа Безоса.

Как сообщает Bloomberg, благодаря подорожанию акций Tesla состояние Маска выросли до 188,5 млрд долларов. Благодаря этому он обошел Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года.

Напомним, за последний год состояние Маска выросло на 150 млрд долларов. Это - самое стремительное обогащение человека в истории.

Правда, не було учтено, что Безос потерял часть своих акций Amazon после развода. А еще он в рамках благотворительности подарил свои акции на сумму около 680 млн долларов.

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