Коронавирус В Украине снова изменилась динамика распространения COVID-19

2021-01-09 11:30 77

Темп распространения COVID-19 в Украине пошел на спад

По состоянию на 9 января в Украине выявили 4846 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Среди новых заболевших 176 медиков и 168 детей.

За последние сутки госпитализировали 2411 граждан, умерли от последствий COVID-19 — 80, выздоровели — 7961. Количество тестирований составило 26494 (18635 — методом ПЦР, 7859 — ИФА).

Наибольшее количество новых зараженных зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375), Черкасской (353) областях. В Киеве число больных увеличилось на 344 человека.

С начала пандемии на территории Украины зарегистрировали 1110015 случаев инфицирования коронавирусом. Количество умерших составляет 19668, выздоровевших — 786306, ПЦР-тестирований — 5752190.

Степанов также напомнил о трех правилах защиты заражения от COVID-19 — использовании маски, соблюдении социальной дистанции и мытье рук.

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