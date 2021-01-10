Коронавирус В Украине больше человек выздоровели от коронавируса, чем заразились. Статистика на 10 января

2021-01-10 14:30 126

В воскресенье утром, 10 января, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло на 5 011 человек. Скончались 99 пациентов.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

"5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника", - рассказал он.

По словам Степанова, за прошедшие сутки также:

2 100 человек госпитализировали;

99 пациентов скончались;

5 292 украинца выздоровели;

23 245 тестирований сделано.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 1 115 026 граждан. Выздоровели 791 598 человек, скончались 19 767 пациентов.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса обнаружено в Одесской (446) и Киевской (405) областях.

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