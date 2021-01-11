Коронавирус Названа причина запрета продажи носков в магазинах

2021-01-11 18:30 70

Владельцы магазинов не хотят тратить лишние средства на товароведа, специалиста непродовольственной группы. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал профессор Мариупольского государственного университета, заслуженный деятель науки и техники Юрий Макогон.

Комментируя решение правительства запретить продажу в супермаркетах носков и колготок, наш собеседник отмечает следующее: «Это называется сопутствующий товар. Это проблема вот какого рода. Во-первых, в нашем советском прошлом действительно такое не было принято. Были отдельно магазины продовольственные, даже если это был универсам, то он был продовольственный, и были универмаги. Тогда были масштабные магазины. Поскольку мы в результате попыток перейти на рыночные отношения, на их элементы, и все-таки где-то перешли достаточно, прежде всего это, конечно, в торговле, то, естественно, такой набор появился».

По словам нашего собеседника, сегодня любой человек в супермаркете может приобрести все необходимое в одном месте. Но ведь этими делами кому-то нужно заниматься.

«У нас же народ как привык? Накатанная дорожка: вот мы занимаемся продовольствием, и всем все понятно вроде бы. А это же надо брать нового менеджера, товароведа, специалиста непродовольственной группы. И это вроде как ложится расходами на хозяина этого магазина. Хотя ничего сложного в этом нет. Можно отдавать в аренду закуток, уголок, где будет параллельно развиваться вот такая торговля и даже другие сферы услуг, допустим, ремонт телефонов, продажа талонов для пополнения счета и прочее. И всем посетителям, наоборот, это удобно. Но это дополнительные хлопоты, а у нас дополнительных хлопот не любят. У нас, например, на вопрос, а откуда мандарины, или апельсины, или промтовар: а я его ела? А разве ему не нужно знать, откуда пришли мандарины или эти товары, чтобы людей, наоборот, уговорить купить. Но им до лампочки», - разъясняет эксперт.

Наш собеседник обращает внимание на то, что диверсификация в любом роде деятельности, а тем более в продаже товаров и услуг, это только расширяет возможности самой фирмы и повышает ее доходность. Но это всегда кому-то хлопоты, менеджеру или старшему менеджеру, генеральному менеджеру, хозяину, маркетинговой группе и т.д. Но если вы взялись за гуж, то берите и тяните, замечает Юрий Макогон.

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