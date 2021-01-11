Коронавирус Главный тренер "Вест Хэма" дал понять, что думает о будущем Ярмоленко

2021-01-11 21:00 49

 

Дэвид Мойес считает, что украинский вингер должен помочь команде

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко никак не может застолбить себе место в основном составе "Вест Хэма". 31-летний атакующий полузащитник чаще выходит на поле на замену, а порой и вовсе остается в запасе. Из-за этого периодически возникают слухи, что вингера с зарплатой около 7 млн евро в год пытаются продать. Однако наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что украинец ему нужен.

В частности, тренер прокомментировал изданию Football London уход шотландского вингера Роберта Снодграсса в "Вест Бромвич":

"У него заканчивался контракт летом. Мы хотели ему помочь с трудоустройством. Ведь нужно учитывать, что у нас на этой позиции в передней линии есть Андрей Ярмоленко и Джаррод Боуэн".

Таким образом, ясно, что этой зимой Андрей не покинет лондонскую команду. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Нынче трансферная стоимость Ярмолы составляет 7,5 млн евро, а в лучшие времена доходила до 25.

"Вест Хэм" занимает 10-е место в Премьер-лиге, набрав 26 очков в 17 матчах. Сегодня коллектив украинца сразится в Кубке Англии со "Стокпортом" – командой Национальной лиги (5-го дивизиона).

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Главный тренер "Вест Хэма" дал понять, что думает о будущем Ярмоленко 2021-01-11 21:00 49
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