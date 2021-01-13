Политика Майк Пенс пояснил, почему опасно пытаться досрочно отстранить Трампа

2021-01-13 11:43 105

Вице-президент США Майк Пенс высказался против отстранения от должности главы государства Дональда Трампа и отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции, сообщает CNBC со ссылкой письмо Пенса спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет министров задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", - говорится в письме, которое распространил Белый дом.

Пенс уверен, что 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, а ее применение подобным образом "создало бы ужасный прецедент". Он призвал Конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

"Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - написал Пенс.

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Политика

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