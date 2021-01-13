Мир В США и Великобритании ввели максимально жесткие требования к иностранным туристам

2021-01-13 13:44 63

Власти США обяжут прибывающих в страну лиц до посадки в самолет предоставлять данные о том, что их тест на заражение новым коронавирусом показал отрицательный результат.

Как сообщает The Wall Street Journal, данная мера в стране вводится с 26 января. Пройти проверку здоровья пассажиры должны не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании. Уже переболевшие коронавирусом смогут предоставить документ, подтверждающий, что они выздоровели.

В случае отсутствия справок и отказа проходить тест на коронавирус, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке. Источники газеты уточнили, что представители крупных авиакомпаний США не возражают против новых норм, но считают, что в случае их введения должны быть отменены другие касающиеся нового коронавируса ограничения на авиаперелеты.

Кроме того, об ужесточении карантинных мер для въезжающих в страну заявили в Великобритании.

"Начиная с пятницы, 15 января, все, кто прибывает в Великобританию, должны показать отрицательный результат ПЛР-теста на COVID-19 или эквивалентного диагностического стандарта не ранее чем за 72 часа до поездки в страну", - сообщили в министерстве транспорта Великобритании.

При этом отмечается, что детям до 11 лет не нужно делать тестирование перед отъездом.

В то же время пассажиры, прибывающие в Великобританию из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров (в частности из Украины), должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результата теста. Нарушителей планируют штрафовать, начиная от 500 фунтов.

За перевозку пассажиров, не соблюдающих новые правила, будут наказывать и транспортных операторов. Перед посадкой на авиарейс, поезд или паром перевозчики обязаны будут проверить у пассажиров наличие отрицательного теста на COVID-19.

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