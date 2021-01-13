Коронавирус В ВОЗ ожидают появление новых штаммов коронавируса Covid-19

2021-01-13 19:00 77

В среду, 13 января, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о появлении все новых штаммов коронавируса Covid-19 на фоне высокого темпа его распространения.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на своей странице в Twitter.

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей", -рассказали в ВОЗ.

В свою очередь, с момента начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 92 млн человек, умерло более 1,96 млн. Выздоровело во всем мире 50,6 млн человек.

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