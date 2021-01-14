Политика Кулеба назвал цель визита главы МИД Венгрии в Киев

2021-01-14 18:00 56

Если кто-то против поиска решений на основе взаимного уважения, то будет сразу получать пинка от Украины, отметил Дмитрий Кулеба.

Киев и Будапешт попытаются разрешить кризис в отношениях после вмешательства венгерских чиновников в украинские местные выборы в 2020 году. Для этого в столицу Украины приедет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, 14 января, сообщает Европейская правда.

"Визит планируем, жду Петера в гости. Визит сугубо политический, в принципе, он не планировался, никаких заседаний двусторонних органов под него не запланировано. Цель визита – поиск путей преодоления того кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время прошлогодних выборов", – сказал Кулеба.

Он заверил, что выступает за конструктивные отношения и поиск решений на основе взаимного уважения.

"Но если кто-то этого принципа не придерживается и заступает за "красные линии", тот будет сразу получать пинка от Украины. Если линии не переходить, будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество", – сказал министр.

Ранее в четверг стало известно, что Кулеба и Сийярто согласовали новые переговоры в Киеве из-за жесткого кризиса в отношениях. Инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве, по данным СМИ, поступило от украинской стороны. Встреча должна состояться до конца января.

Напомним, в конце декабря суд на Закарпатье наложил арест на имущество, изъятое при обыске у руководителя Партии венгров Украины Василия Брензовича. Оно является вещественным доказательством в уголовном производстве.

Также венгерские евродепутаты заявляли о "гражданской войне" на Закарпатье.

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