Коронавирус Ляшко анонсировал на завтра появление списка украинцев, которые первыми получат вакцину от ковида

2021-01-14 19:00 77

 

Вакцина от коронавируса в Украине появится уже в феврале, тогда и начнется первый этап вакцинации. Поименный список тех, кому сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января.

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua.

Так, для проведения вакцинации населения Украины от коронавируса будут созданы 375 мобильных бригад. На данный момент Национальная служба здоровья Украины и министерство финансов работают над тем, чтобы отдельно оплачивать каждый укол.

"Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", - рассказал Ляшко.

Напомним, в Украине может появится реестр граждан, которые уже сделали прививку от коронавируса. Президент Владимир Зеленский призвал правительство ускорить его создание.

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