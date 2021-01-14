Коронавирус В Норвегии умерли 13 человек, привитые от коронавируса

2021-01-14 21:00 147

 

В Норвегии умерли 13 человек, которые получили дозу вакцины от коронавируса. Это только пожилые пациенты в возрасте 80-90 лет.

Об этом сообщает NRK.

Норвежское агентство лекарственных средств отметило, что все смертельные случаи произошли в домах престарелых. Предполагается, что к смерти привели побочные эффекты вакцины, которые усилили уже имеющиеся у них болезни или наложились на текущие заболевания и привели к смерти.

В организации подчеркивают, что эти пациенты уже были старые и слабые, а потому вероятность их смерти была повышенная.

Теперь в Норвегии пересмотрят целесообразность вакцинации самых старых пациентов. Ожидается, что возможность вакцинации таких людей будет оцениваться врачами индивидуально.

В Норвегии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 25 тысяч человек. Прививают препаратом Pfizer.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Европейский суд приступил к рассмотрению исков Украины к РФ касательно оккупированного Крыма

2021-01-14 12:41 91

Еще не вступивший в должность Джо Байден уже стал человеком года по версии Time

2021-01-01 14:46 175

Ученые рассказали, может ли COVID-вакцина изменить ДНК человека

2020-12-23 16:30 189

Гололед в Украине: спасатели предупредили об опасных для водителей регионах 13 декабря

2020-12-13 10:30 378

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Норвегии умерли 13 человек, привитые от коронавируса

2021-01-14 21:00 147

Ляшко анонсировал на завтра появление списка украинцев, которые первыми получат вакцину от ковида

2021-01-14 19:00 98

Повышение пенсий в несколько этапов, в Кабмине раскрыли новые проблемы с выплатами

2021-01-14 18:30 560

Продление полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "С 25 января..."

2021-01-14 17:30 2611
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Норвегии умерли 13 человек, привитые от коронавируса 2021-01-14 21:00 147
Ляшко анонсировал на завтра появление списка украинцев, которые первыми получат вакцину от ковида 2021-01-14 19:00 98
Повышение пенсий в несколько этапов, в Кабмине раскрыли новые проблемы с выплатами 2021-01-14 18:30 560
Продление полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "С 25 января..." 2021-01-14 17:30 2611