От осложнений COVID-19 умер режиссёр и худрук журнала Ералаш Борис Грачевский

Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Об этом заявила его супруга Екатерина Белоцерковская, сообщает "ТАСС".
Причиной ухудшения его самочувствия стали осложнения из-за коронавируса.
Напомним, Грачевский был госпитализирован с коронавирусом 21 декабря. К концу года из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию. 14 января его поместили в медикаментозную кому и подключили к прибору для насыщения крови кислородом, который используют при развитии острой дыхательной недостаточности.
Кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Заслуженный деятель искусств. Сатирический киножурнал "Ералаш" выпускается с 1974 года на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.
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