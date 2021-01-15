Мир От осложнений COVID-19 умер режиссёр и худрук журнала Ералаш Борис Грачевский

2021-01-15 10:41 70

Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Об этом заявила его супруга Екатерина Белоцерковская, сообщает "ТАСС".

 Причиной ухудшения его самочувствия стали осложнения из-за коронавируса.

Напомним, Грачевский был госпитализирован с коронавирусом 21 декабря. К концу года из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию. 14 января его поместили в медикаментозную кому и подключили к прибору для насыщения крови кислородом, который используют при развитии острой дыхательной недостаточности.

Кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Заслуженный деятель искусств. Сатирический киножурнал "Ералаш" выпускается с 1974 года на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Названы лекарства, которые смертельно опасны для зараженных коронавирусом

2021-01-15 09:39 343

В Норвегии умерли 13 человек, привитые от коронавируса

2021-01-14 21:00 210

В ВОЗ ожидают появление новых штаммов коронавируса Covid-19

2021-01-13 19:00 77

В Киеве уменьшилась число зараженных коронавирусом, которым нужна госпитализация

2021-01-13 14:12 84

Еще новости в разделе "Мир"

Польские пограничники за год не впустили в страну почти 25 тысяч украинцев

2021-01-15 13:10 35

От осложнений COVID-19 умер режиссёр и худрук журнала Ералаш Борис Грачевский

2021-01-15 10:41 70

В России готовятся задержать Навального

2021-01-14 16:36 70

фото Станция NASA зафиксирована Wi-Fi сигнал с одного из спутников Юпитера

2021-01-14 15:46 133
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Польские пограничники за год не впустили в страну почти 25 тысяч украинцев 2021-01-15 13:10 35
От осложнений COVID-19 умер режиссёр и худрук журнала Ералаш Борис Грачевский 2021-01-15 10:41 70
В России готовятся задержать Навального 2021-01-14 16:36 70
фото Станция NASA зафиксирована Wi-Fi сигнал с одного из спутников Юпитера 2021-01-14 15:46 133