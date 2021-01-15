Мир От осложнений COVID-19 умер режиссёр и худрук журнала Ералаш Борис Грачевский

2021-01-15 10:41 70

Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Об этом заявила его супруга Екатерина Белоцерковская, сообщает "ТАСС".

Причиной ухудшения его самочувствия стали осложнения из-за коронавируса.

Напомним, Грачевский был госпитализирован с коронавирусом 21 декабря. К концу года из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию. 14 января его поместили в медикаментозную кому и подключили к прибору для насыщения крови кислородом, который используют при развитии острой дыхательной недостаточности.

Кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Заслуженный деятель искусств. Сатирический киножурнал "Ералаш" выпускается с 1974 года на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.

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