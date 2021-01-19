Коронавирус Карантин в Украине будет продлен минимум до 31 марта - Шмыгаль раскрыл реальные планы Кабмина

2021-01-19 09:12 35

Как стало известно из интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля агентству Интерфакс-Украина, действие адаптивного карантина в нашей стране будет продлено до конца марта.

В то же время глава правительства уверяет, что действие нынешнего январского локдауна после 24 января продлевать не планируется.

"Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что "карантин очень долго продлится в этом году".

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - отметил Шмыгаль.

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