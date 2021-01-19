Коронавирус Карантин в Украине будет продлен минимум до 31 марта - Шмыгаль раскрыл реальные планы Кабмина

2021-01-19 09:12 35

Как стало известно из интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля агентству Интерфакс-Украина, действие адаптивного карантина в нашей стране будет продлено до конца марта. 

В то же время глава правительства уверяет, что действие нынешнего январского локдауна после 24 января продлевать не планируется.

"Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что "карантин очень долго продлится в этом году".

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - отметил Шмыгаль.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят

2020-12-03 14:11 3605

В Киеве протестуют против карантина и кассовых аппаратов - пееркрыты центральные улицы

2020-12-01 10:14 1645

Украину готовят к локдауну? В Кабмине предложили на две недели максимально ужесточить карантин

2020-11-25 08:12 8176

В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается

2020-11-13 21:36 686

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Карантин в Украине будет продлен минимум до 31 марта - Шмыгаль раскрыл реальные планы Кабмина

2021-01-19 09:12 35

В Китае обнаружили COVID в мороженом, приготовленном на украинской сыворотке

2021-01-18 22:30 161

Стало известно, что ждет украинцев, в случае отказа от ковид-вакцинации

2021-01-18 18:30 490

Лечение одного пациента от Covid-19 в Украине обходится в 45 тысяч грн - НСЗУ

2021-01-18 18:00 105
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Карантин в Украине будет продлен минимум до 31 марта - Шмыгаль раскрыл реальные планы Кабмина 2021-01-19 09:12 35
В Китае обнаружили COVID в мороженом, приготовленном на украинской сыворотке 2021-01-18 22:30 161
Стало известно, что ждет украинцев, в случае отказа от ковид-вакцинации 2021-01-18 18:30 490
Лечение одного пациента от Covid-19 в Украине обходится в 45 тысяч грн - НСЗУ 2021-01-18 18:00 105