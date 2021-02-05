Коронавирус Карантин в Украине будет усилен - Глава МОЗ раскрыл детали готовящихся ограничений

2021-02-05 21:36

В Украине снова будет введен адаптивный карантин с обновленными показателями для различных зон.

Как заявил сегодня в Верховной Раде глава МОЗ Максим Степанов, усиливать ограничения будут по следующим показателям: рост более 50% количества госпитализированных или 65% заполненных коек с кислородом в течение недели.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны.

Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - сказал он.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

По словам медика, жесткие карантинные ограничения уже показали результат. Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер.

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